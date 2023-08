Droga: Testa (Fdi), ‘bene possibilità di destinare 8 per mille a recupero tossicodipendenze’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Un’altra decisione importante presa dal governo Meloni: estendere la possibilità di destinare l’8 per mille al recupero delle tossicodipendenze. È importante sotto il profilo del metodo, perché molto spesso il contribuente non vuole devolvere l’8 per mille a nessuna delle opzioni oggi esistenti, credo che questa opzione invece raccoglierà il favore di tutti coloro che non hanno mai voluto scegliere. Ma è importante anche sotto il profilo del merito perché rappresenta un’opportunità fondamentale per molte famiglie, impossibilitate a sostenere i costi, spesso onerosi, legati ai percorsi di recupero di un familiare tossicodipendente, con problemi di alcol o ludopatico, consentendo loro di farlo”. Lo afferma Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Finanze, che poi conclude: “Ringrazio il governo per questa l’ennesima dimostrazione di pragmatismo e responsabilità e per la capacità di affrontare i problemi alla radice. Con il governo Meloni la lotta alla droga continua con un impegno incessante e con una forte determinazione”.