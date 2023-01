Ds: chiude in Italia 2022 da record, una vettura su tre E-tense

Gennaio 9, 2023

Roma, 9 gen. -(Adnkronos) – Il 2022 di Ds Automobiles si chiude in Italia con un incremento del 38% della propria market share rispetto allo scorso anno, in un mercato Premium che perde l’6%. Tra i risultati record nel 2022, la miglior performance di sempre a dicembre con 665 unità e il miglior risultato ottenuto sui LEV con 1.614 unità vendute nell’anno. Sottolineando questi dati DS sottolinea i “passi importanti nel mercato italiano” di un brand che dalla sua nascita nel 2014, “incarna il savoir-faire francese del lusso nell’industria automobilistica”. La gamma oggi si compone di quattro veicoli: Nuova DS 3, DS 4, Nuovo DS 7 E DS 9, tutti proposti anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-Tense.

D’altronde DS Automobiles ha da sempre posto l’elettrificazione al centro della sua strategia. Dal 2019, il Premium Brand francese ha presentato una gamma 100% elettrica diventando nel 2020 il marchio multi-energia con le emissioni di CO2 più basse in Europa. Per DS, che punta all’elettrificazione totale già nel 2024, nel mercato italiano delle “passenger cars” il mix LEV è 3 volte superiore a quello del mercato (27% vs 9%). Inoltre, forte della sua esperienza nella Formula E, il marchio ha approfittato dei suoi successi nel campionato 100% elettrico per supportare la ricerca e sviluppo verso una mobilità più sostenibile.

A beneficiare di questa ricerca e sviluppo che dalla pista si sposta su strada sono molti dei nuovi modelli presentati alla stampa nel corso dell’anno come la versione E-Tense 4×4 360 di Nuovo DS 7. In arrivo sul nostro mercato anche la Nuova DS 3 presentata al Salone di Parigi in ottobre che nella versione E-Tense è caratterizzata da una nuova parte anteriore più efficiente e dinamica e una nuova tecnologia per la sua versione 100% elettrica che consente un’autonomia di 402 km nel ciclo combinato WLTP (12,6 kWh / 100 km) e di oltre 500 km nel traffico cittadino. “Siamo molto orgogliosi dei risultati di vendita e di performance che DS ha ottenuto quest’anno a dimostrazione che la qualità dei nostri prodotti è stata riconosciuta dai nostri clienti nonostante la nostra giovane età sul mercato – ha dichiarato Raffaele Russo, Managing Director del marchio DS in Italia – asse portante della crescita del Marchio sono i nostri DS STORE che nel 2023 saliranno a 60 punti incrementando la nostra capillarità territoriale grazie agi investimenti che i dealer stanno mettendo in opera”.