e-Commerce, 8 italiani su 10 comprano online

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Nel primo anno di ‘rientro alla normalità’ post pandemia il settore degli acquisti online è riuscito a mantenere costanti i risultati, pari ai due anni precedenti. Tanto che il 61% dei consumatori continua ad effettuare un acquisto online almeno una volta al mese, mentre il 24% anche una volta alla settimana. È il quadro che emerge dal nuovo ‘Report annuale sull’e-commerce italiano 2023’ pubblicato da idealo. Stando ai dati del report, che l’Adnkronos è in grado di anticipare, quest’anno oltre 8 italiani su 10 hanno fatto shopping online almeno una volta al mese.

Purtroppo, però, dal report del portale europeo di comparazione prezzi emerge che il 2022 verrà ricordato anche come l’anno del prepotente ritorno dell’inflazione, di una situazione geopolitica internazionale incerta e di un conseguente ridotto potere d’acquisto per parte dei consumatori. Non sorprende, quindi, evidenziano gli analisti di idealo, che rispetto al 2021 sia calata di oltre due punti percentuali la quota dei cosiddetti acquirenti intensivi, ossia quelli che fanno acquisti online almeno una volta alla settimana.

Ma cosa comprano gli italiani quando fanno shopping online? Negli ultimi tre mesi, il 43% degli utenti online ha acquistato un prodotto di elettronica, seguono il settore moda & abbigliamento (41%) e quello delle scarpe (33%). Ed andando oltre il podio, fanno registrare ottimi risultati anche il settore bellezza & profumi (32%), giocattoli & gaming (26%), medicine e prodotti per la salute (25%) e food & beverage (21%). Completano la top ten, il settore pet (20%), sport & outdoor (16%) ed arredamento & giardino (15%). Confrontando i dati 2021 con quelli 2022, si evidenzia come ogni settore abbia fatto registrare una crescita di interesse, a partire da giocattoli & gaming (+78%), bambini & neonati (+59%) prodotti per animali (+52%), elettronica (+35%) ed arredamento & giardino (+33%).