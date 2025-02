E’ morto Gianni Pettenati, cantante di ‘Bandiera gialla’

23 Febbraio 2025

Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – Resterà per sempre il cantante di “Bandiera gialla”, canzone simbolo della musica leggera degli anni ’60: Gianni Pettenati è morto nella sua casa di Albenga (Savona) all’età di 79 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta nella notte, è stato dato con un post sui social dalla figlia Maria Laura: “Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata”.

Nato a Piacenza il 29 ottobre 1945, Gianni Pettenati debutta nel 1965, vincendo il Festival di Bellaria ed entra a far parte del gruppo degli Juniors e nel 1966, accompagnato dallo stesso gruppo, incide il suo primo 45 giri, una cover di “Like a Rolling Stone” di Bob Dylan intitolata “Come una pietra che rotola”, seguita da quello che rimane il suo maggiore successo “Bandiera gialla”, versione italiana di “The pied piper” incisa lo stesso anno da Patty Pravo (in lingua originale, come lato B del singolo “Ragazzo Triste” per la promozione del locale Piper Club di Roma, diventando il brano simbolo della famosa discoteca), diventata un evergreen, immancabile quando si gioca al karaoke o nelle serate revival nelle discoteche e nelle feste. Il 45 giri successivo, nuovamente con gli Juniors, è “Il superuomo” (cover di “Sunshine superman” di Donovan), mentre sul lato B del disco compare “Puoi farmi piangere” (cover di “I put a spell on you” di Screamin’ Jay Hawkins, incisa con l’arrangiamento della versione di Alan Price), con il testo italiano di Mogol. Sempre nel 1967 Pettenati partecipa al Festival di Sanremo con “La rivoluzione”, a Un disco per l’estate con “Io credo in te”, al Cantagiro con “Un cavallo e una testa” (scritta da Paolo Conte) e a Scala Reale sul Canale Nazionale della Rai in squadra con il vincitore di quell’anno, Claudio Villa, e con Iva Zanicchi, battendo Gianni Morandi, Sandie Shaw e Dino.

Nel 1968 insieme ad Antoine entra in finale al festival di Sanremo con “La tramontana”, brano molto fortunato che il cantante piacentino ha sempre riproposto nei suoi concerti. Seguono altri successi come “Caldo caldo”, “Cin cin”, “I tuoi capricci” e collaborazioni artistiche con diversi autori della canzone italiana. Critico musicale, Pettenati è autore di diversi libri sulla storia della musica leggera italiana tra cui “Quelli eran giorni – 30 anni di canzoni italiane” (Ricordi, con Red Ronnie); “Gli anni ’60 in America” (Edizioni Virgilio); “Mina come sono” (Edizioni Virgilio); “Io Renato Zero” (Edizioni Virgilio); “Alice se ne va” (Edizioni Asefi). Nel 2018 era stata concessa a Pettenati la legge Bacchelli che prevede un assegno vitalizio di 24mila euro annui a favore di cittadini illustri, con meriti in diversi campi, che versino in stato di particolare necessità. (di Paolo Martini)