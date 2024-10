E.Romagna: Conte, ‘con De Pascale per incidere, non molliamo di un centimetro’

27 Ottobre 2024

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “A Cesena oggi ho incontrato tanti amici, i nostri iscritti dei gruppi territoriali e gli eletti che proprio in questo territorio testimoniano, con senso civico e grande passione, un servizio a favore della propria comunità. Anche con loro ci siamo confrontati sui problemi del territorio, sulle soluzioni necessarie e sulle ragioni che ci hanno spinto a sottoscrivere il sostegno a Michele De Pascale, per incidere significativamente sulle politiche regionali in termini di sanità, scuola, welfare. Non molliamo di un centimetro, procediamo con la massima determinazione. Grazie Cesena!”. Così su X il leader del M5S Giuseppe Conte.