E.Romagna: Fdi, ‘in circoli Arci si inneggia a omodicio Moro e Br, procura intervenga’

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “E’ semplicemente vergognoso che Arci veda affiliata tra i propri circoli una realtà che decide di ospitare concerti inneggianti le brigate rosse e l’assassinio di Aldo Moro. Ed è inaccettabile che i siti istituzionali di promozione turistica del Comune di Reggio Emilia così come della Regione Emilia Romagna pubblicizzino questa ‘Arci Tunnel’, dove si svolgono queste infami attività”. Lo dichiara, in una nota, Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.

“Da troppo tempo – avverte l’esponente di Fdi – la sinistra coccola questi ambienti eversivi ed extra parlamentari nel tentativo di recuperare qualche manciata di voti, alimentando una ambiguità che non può e non deve esistere. Non ci limiteremo ad una interrogazione parlamentare finalizzata a chiedere che il ministero intervenga sulla questione. Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica affinché valuti anche sotto il profilo penale questi fatti”.

“E riteniamo sorprendente – sottolinea – che il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna non abbiano ancora provveduto a rimuovere la pubblicità di questa Arci da siti come reggioemiliawelcome che godono del patrocinio istituzionale. Ci aspettiamo anche la ferma condanna e presa di distanze da Arci nazionale. Lo si deve alla memoria delle vittime e alla storia della nostra Nazione!”.