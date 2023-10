E.Romagna, Giannattasio (Camera comm. Ferrara e Ravenna): “Fattore R per sviluppo”

Ottobre 3, 2023

Cesena, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Credo che sia una scelta azzeccata quella di tenere qui l’evento perchè la fiera è l’economia, qui si incontrano le imprese. Un’iniziativa che profuma di economia. Fattore R ricorderà a tutti noi l’importanza dei dati. Non si può decidere una politica di sviluppo che mette al centro l’impresa se non si conosce. Non basta investire in ricerca e sviluppo per avere un premio competitivo, devono essere attivate le relazioni tra le reti. La Camera è particolarmente contenta e la giunta all’unanimità ha deciso di partecipare a questa iniziativa che sebbene localizzata merita di travalicare i confini sia della Romagna che della Regione”. Mauro Giannattasio, segretario generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Fattore R, il Romagna Economic Forum giunto alla settima edizione e in programma venerdì 20 ottobre a Cesena Fiera.

L’evento è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria.