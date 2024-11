E. Romagna: Meloni, ‘pronostici possono essere stravolti, alle politiche sappiamo come è andata’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Il molti dicono che il Centrodestra, che Elena” Ugolini “non abbiano possibilità di vincere in Emilia Romagna. Guardate, la mia storia, la nostra storia, raccontano un’altra cosa. Raccontano che i pronostici possono essere stravolti. Lo abbiamo visto accadere molte volte. Dicevano anche che era impossibile che l’Italia avesse un governo di centrodestra che fosse guidato addirittura da una donna. E sappiamo com’è andata a finire…”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.

“Non fatevi dire da nessuno dove potete o non potete arrivare, perché siete voi a deciderlo. Come in Liguria dove la sinistra era convinta di avere già vinto e invece i cittadini liguri hanno fatto un’altra scelta. Come in altre dieci regioni, da quando siamo al governo della nazione. E allora possiamo anche qui scrivere una storia diversa. Ma ricordatevi che la differenza come sempre la fa quanto ci crediamo. Mettiamocela tutta allora”, ha concluso la premier, chiudendo con un “vi voglio bene, mi siete mancati da matti oggi”.