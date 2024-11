E. Romagna: Meloni, ‘su ristori no a beghe partito, chi cerca vantaggio politico non ci avrà’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Sull’alluvione in Emilia Romagna “il governo, lo rivendico con orgoglio, non si è voltato dall’altra parte, non ha abbandonato questo territorio. Ha stanziato complessivamente oltre 6,5 mld di euro. Le polemiche le lasciamo ad altri. Noi abbiamo mantenuto gli impegni presi, altro che distrazione…”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.

“Qualcuno ha detto che non è arrivato neanche un euro di ristori. È semplicemente falso – ha proseguito dopo aver ringraziato il ministro Nello Musumeci e il commissario Francesco Paolo Figliuolo -. La struttura commissariale guidata dal commissario Figliuolo ha già erogato importanti risorse e ristori a famiglie e imprese colpite dall’alluvione del 2024, mentre se volessimo fare un paragone, la regione Emilia Romagna ha approvato la delibera di giunta per concludere i rimborsi per le alluvioni del 2019 a luglio 2024. Sono fatti. I soldi per la messa in sicurezza del territorio ci sono e vanno spesi. E vanno spesi velocemente. Noi continueremo a fare la nostra parte. Continueremo a dare tutto il nostro contributo perché qui non è in gioco il destino di questo o di quel partito. Qui è in gioco il destino dei cittadini e le beghe di partito non ci interessano. Se qualcuno vuole continuare a usare l’alluvione e la difficile situazione in cui si trovano tanti cittadini di questa terra per sperare di ottenere un vantaggio politico non lo farà col nostro contributo”.