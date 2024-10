E.Romagna: Renzi, ‘Conte vuol far perdere Schlein, sì a M5S in coalizione, nostro simbolo ci sarà’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott (Adnkronos) – “Nel frattempo sull’Emilia Romagna, noi siamo stati per dieci anni al fianco di Bonaccini. Saremo al fianco di De Pascale. Ci sarà il nostro simbolo sulla scheda. E i candidati li scegliamo noi. Punto”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Il nostro obiettivo è far vincere De Pascale, su cui abbiamo investito fin da quando è stato individuato il candidato sindaco di Ravenna in una situazione difficilissima ormai quasi dieci anni fa. Ho l’impressione che l’obiettivo di Conte non sia far vincere De Pascale, ma far perdere la Schlein -prosegue Renzi-. Per noi non è un problema se i cinque stelle entrano nella coalizione in cui noi siamo già da anni: noi non mettiamo veti. Ma quello che è certo e che noi avremo il simbolo e i nostri candidati li scegliamo da soli”.