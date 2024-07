E.Romagna: Tajani, ‘guardiamo con attenzione a proposte Ugolini’

15 Luglio 2024

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Troveremo sicuramente la possibilità di lavorare insieme come è sempre stato, quindi l’unità del centrodestra è fuori discussione, c’è questa candidatura civica, guardiamo con attenzione alle proposte della signora Ugolini, a me sembra interessante, valuteremo insieme poi il da farsi con Meloni e Salvini in modo da poter avere certamente un centrodestra competitivo perché non vogliamo assolutamente essere rinunciatari e vogliamo vincere anche in Emilia Romagna”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Farnesina a margine della Conferenza sullo Spazio Italia-Africa, parlando della candidata civica Elena Ugolini in Emilia Romagna.