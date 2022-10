eAmbiente: entra a far parte del gruppo Imq

Ottobre 13, 2022

Milano, 13 ott. (Adnkronos) – Un solido progetto di sviluppo per crescere e vincere le sfide del futuro sul fronte della sostenibilità. È questo l’obiettivo dell’operazione che ha interessato eAmbiente, entrata a far parte del Gruppo IMQ, tra i leader in Europa nei servizi di testing, ispezioni e certificazioni (TIC). L’accordo, siglato nei giorni scorsi, prevede da parte di IMQ Group, holding del Gruppo, l’acquisizione del 51% delle quote di eAmbiente e la permanenza nel CDA dei Soci fondatori (Gabriella Chiellino e Gianluca Chiellino), per garantire continuità alla gestione aziendale.

eAmbiente, che a seguito dell’operazione ha assunto la denominazione “IMQ eAmbiente”, opera dal 2003 nel settore dell’ingegneria e della consulenza ambientale ed energetica, sia al settore pubblico che privato. Con headquarter a Venezia, e con espansione già avviata su altre parti d’Italia ed all’estero, l’azienda oggi ha un fatturato di circa 4,5 milioni ed oltre 45 collaboratori.

Grazie alle sinergie derivanti dall’ingresso nel Gruppo IMQ, IMQ eAmbiente si pone oggi con un Piano Triennale che mira al raddoppio del volume di business e con l’obiettivo di consolidare ed allargare il proprio mercato dal Nord Est, diventando sempre più un punto di riferimento a livello nazionale, affiancando le organizzazioni nel ridurre l’impatto climatico, nell’accogliere la sfida Tassonomica Italiana ed Europea, nonché garantendo il supporto completo al PNRR nella Mission 2 Transizione Ecologica.

La presidente e fondatrice di eAmbiente Gabriella Chiellino che insieme a Gianluca Chiellino assumerà la carica di amministratore delegato di IMQ eAmbiente commenta così l’operazione: “L’ingresso nel Gruppo IMQ è prodromico ad una crescita ed uno sviluppo per la nostra azienda perché entriamo a far parte di una delle più importanti realtà italiane nel settore delle valutazioni di conformità industriale. Ci tengo a ringraziare IMQ Group ed il suo management con cui in questi mesi abbiamo costruito al di là dell’accordo una sinergia ed una visione condivisa sulle sfide future, che vede in IMQ eAmbiente il ramo solido di sviluppo dei settori ambientale ed energetico. La volontà è quella di diventare un player strategico nella sfida del Climate Change, valorizzando la nostra competenza ed il nostro know how ambientale ed energetico. Questa operazione è un’opportunità di ulteriore crescita professionale e di competenze per tutti i nostri collaboratori che sanno di poter lavorare in un Gruppo che guarda al futuro con fiducia ed entusiasmo”.