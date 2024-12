Ebrei: Mattarella a celebrazione per 120 anni Tempio maggiore Roma**

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto questa mattina alla cerimonia per la celebrazione dei 120 anni dall’inaugurazione del Tempio Maggiore di Roma e dei 500 anni dalla nascita della Comunità ebraica. Il Capo dello Stato già due anni fa si era recato in visita alla Sinagoga della capitale per il 40/mo anniversario dell’attentato dell’ottobre del 1982, in cui perse la vita il piccolo Stefano Gay Tachè, ricordato dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento di fronte al Parlamento il 3 febbraio 2015.

“Il nostro Paese -affermò quel giorno Mattarella- ha pagato, più volte, in un passato non troppo lontano, il prezzo dell’odio e dell’intolleranza. Voglio ricordare un solo nome: Stefano Taché, rimasto ucciso nel vile attacco terroristico alla Sinagoga di Roma nell’ottobre del 1982. Aveva solo due anni. Era un nostro bambino, un bambino italiano”.

Al termine della cerimonia il Capo dello Stato è stato salutato con un lungo applauso. Presenti anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani; il ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.