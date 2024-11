“Ecco perché fanno scelte poco sagge”, cosa succede nel cervello degli adolescenti: lo studio

15 Novembre 2024

Milano, 14 nov. (Adnkronos Salute) – Impulsivi, lunatici, ribelli alle regole. Sono gli adolescenti di oggi e di ieri. Ma quando un figlio teenager davanti a un bivio prende la decisione sbagliata potrebbe avere un attenuante da opporre al genitore infuriato. L’errore, infatti, potrebbe non essere del tutto colpa sua, piuttosto del suo cervello che a quest’età funziona in modo da spingerlo verso scelte poco sagge, e di un fenomeno chiamato ‘rumore decisionale’, che in qualche modo sovrasta e rende meno lucido il processo. Parola di scienziati.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista open access ‘Plos Biology’ da ricercatori dell’università di Würzburg in Germania – Vanessa Scholz, Lorenz Deserno e colleghi – gli adulti mostrano una tendenza generale a prendere decisioni migliori rispetto agli adolescenti e questo miglioramento determina un aumento di comportamenti di scelta specifici e più sofisticati.

L’apprendimento e il processo decisionale cambiano notevolmente con l’avanzare dell’età, dall’adolescenza all’età adulta. Gli adolescenti subiscono cambiamenti evolutivi in specifici comportamenti di scelta, come i comportamenti orientati agli obiettivi e influenze motivazionali sulla scelta. Mostrano inoltre costantemente alti livelli di ‘rumore decisionale’, per esempio scegliendo opzioni che non sono ottimali. Tuttavia, spiegano gli esperti, non si sa ancora se queste osservazioni, ovvero lo sviluppo di processi di scelta specifici e più sofisticati e un rumore decisionale più elevato, siano indipendenti o correlati. È possibile che lo sviluppo di specifici processi di scelta possa essere influenzato da cambiamenti nel rumore decisionale dipendenti dall’età, ipotizzano gli autori dello studio. Per testare questa idea, i ricercatori hanno analizzato i dati di 93 persone di età compresa tra 12 e 42 anni.

I partecipanti hanno completato 3 compiti di apprendimento per rinforzo: un compito era per valutare le influenze motivazionali sulle scelte, un altro per catturare il processo decisionale adattivo in risposta ai cambiamenti ambientali e un ultimo per la misurazione del comportamento orientato agli obiettivi. Andando ad analizzare l’impatto dei livelli di ‘rumore’, gli esperti ipotizzano che una ragione degli effetti osservati potrebbe essere “la limitata disponibilità di risorse cognitive negli adolescenti dovuta allo sviluppo continuo di aree cerebrali correlate al controllo cognitivo. Avere meno risorse cognitive potrebbe rendere gli adolescenti più inclini a fare affidamento su strategie decisionali computazionalmente più economiche, rendendoli più suscettibili alle influenze emotive, motivazionali e sociali”. Gli adolescenti, dicono gli autori, “prendono decisioni meno ottimali, cosiddette ‘rumorose’. Mentre queste decisioni rumorose diminuiscono con l’avanzare dell’età, questa diminuzione è anche collegata allo sviluppo di migliori capacità decisionali complesse, come la pianificazione e la flessibilità”. Nel complesso, lo studio fornisce nuove intuizioni sui processi computazionali alla base dei cambiamenti evolutivi nel processo decisionale. Ulteriori lavori futuri, secondo gli autori, dovrebbero puntare a svelarne la base neurale e la rilevanza clinica ed evolutiva nella vita reale del rumore decisionale per i disturbi del neurosviluppo.