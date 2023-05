Economia: La Russa, ‘Altagamma ambasciatori stile e identità italiani’

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Altagamma sta contribuendo in maniera decisiva a dare un segnale forte della identità italiana. I vostri settori identificano l’Italia nel mondo e vi rendono ambasciatori dello stile e della nostra identità. Un mondo fatto di innovazione, creatività, attenzione al patrimonio culturale e alla nostra tradizione che viene innovata continuamente”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un saluto al convegno promosso dalla Fondazione Altagamma a Palazzo Giustiniani, ‘L’evoluzione del made in Italy d’eccellenza’.