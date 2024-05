Economia: Mattarella, ‘cooperazione determinante per sviluppo equo e solidale’

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La cooperazione a carattere mutualistico è fattore determinante di impulso ad uno sviluppo economico equo, solidale e inclusivo. Quello della società cooperativa è un modello virtuoso, strumento efficace per promuovere e tutelare anche le fasce più vulnerabili della popolazione, orientando l’economia verso il benessere collettivo e concorrendo a promuovere le condizioni che rendono effettivo il godimento dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, in occasione della 42/ma assemblea nazionale.