Economia: Mattarella, ‘educazione finanziaria necessaria per aumentare inclusione cittadini’**

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “L’innovazione ha trasformato anche gli strumenti finanziari adoperati per la gestione del risparmio, rendendoli più efficaci, ma anche più complessi da comprendere e da gestire, con esposizione a truffe, esclusione; e con difficoltà a riconoscere e esercitare i propri diritti. Ecco perché l’educazione finanziaria è oggi determinante per l’esercizio di uno dei diritti di cittadinanza in grado di concorrere ad aumentare l’inclusione e, in generale, il benessere finanziario dei cittadini”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio.