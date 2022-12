Economia: Mattarella, ‘rilancio richiede impegno tutti attori tessuto produttivo’**

Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Il rilancio dell’economia italiana si fonda anzitutto sul consapevole concorso di ogni singolo attore del tessuto produttivo del Paese. Stiamo attraversando anni difficili, prima con la pandemia, ora con l’aggressione portata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina, che ha portato la guerra nel cuore dell’Europa. Il dialogo con le istituzioni è essenziale per creare condizioni che consentano alle piccole e medie imprese, agli erogatori di servizi e ai presidi commerciali, di partecipare al consolidamento della nostra economia, generando occupazione e difendendo la coesione sociale, specie nelle aree meno densamente popolate”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, in occasione dell’Assemblea dell’associazione.

“Il ruolo della filiera del turismo, come confermato anche dai dati della crescita economica del 2022, è essenziale -ricorda il Capo dello Stato- nella logica di valorizzazione di tutte le realtà territoriali, a partire dai borghi storici, luoghi le cui risorse sono, spesso, sottoutilizzate. L’attività turistica, la piccola e media impresa e il commercio costituiscono, sovente, il veicolo dell’iniziativa imprenditoriale giovanile e femminile con positive ricadute a livello intergenerazionale e di tasso di attività occupazionale”.