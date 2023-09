Ecr: Procaccini (FdI-Ecr), ‘su Meloni titoli fuorvianti, su presidenza si vedrà dopo europee’

Settembre 2, 2023

Roma, 2 set (Adnkronos) – “Titoli di Repubblica e La Stampa infondati e fuorvianti. In una intervista stamattina con i quotidiani Repubblica e La Stampa a domanda della giornalista se Giorgia Meloni resterà presidente dell’ECR anche dopo le europee del giugno 2024 ho risposto che si vedrà, per l’appunto, solo dopo le elezioni europee. Come si possa da questa mia risposta, effettivamente in po’ banale, tirare fuori un titolo del genere è davvero un mistero”. Lo dice il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia.