Ecuador: 18 detenuti uccisi e 100 guardie in ostaggio, è ‘emergenza carceraria’

Luglio 25, 2023

Quito, 25 lug. (Adnkronos) – Il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza di 60 giorni in tutte le carceri del Paese e ha autorizzato le forze armate a riprendere il controllo delle carceri, a seguito della violenza nella prigione più famosa del Paese che ha provocato 18 morti e una serie di proteste in cui i detenuti hanno preso in ostaggio quasi 100 guardie. Il provvedimento – il secondo stato di emergenza che Lasso ha disposto in meno di 24 ore – sarà in vigore per 60 giorni e prevede l’immediata mobilitazione di militari e polizia nel tentativo di riprendere il controllo delle carceri.

Scontri – tra cui colpi di arma da fuoco ed esplosioni – tra bande criminali organizzate infuriano da sabato nella prigione Penitenciaría del Litoral nella città di Guayaquil. “Finora è stata confermata la morte di 18 prigionieri dopo gli scontri registrati da sabato”, ha twittato martedì l’ufficio del procuratore, aggiungendo che più di 10 persone, tra cui un agente di polizia, sono rimaste ferite durante gli incidenti.

La Penitenciaría del Litoral ha una capacità di circa 9.500 detenuti, ma nel primo trimestre di quest’anno ha superato quel numero di quasi 3.000. È considerata una delle prigioni più pericolose dell’Ecuador. Una battaglia tra bande nel 2021 ha ucciso 119 detenuti . Ad aprile, 12 detenuti sono stati uccisi e tre feriti durante una rivolta. Nel frattempo, i prigionieri di altre 13 carceri ieri hanno dichiarato uno sciopero della fame e tengono in ostaggio 96 guardie carcerarie per chiedere migliori condizioni sanitarie e cibo, tra le altre questioni.