Edilizia: Foti (FdI), ‘condono? Idea di Salvini ma giusto intervenire su omessi pagamenti’

Settembre 26, 2023

Roma, 26 set (Adnkronos) – Un condono edilizio? “Per quanto leggo non so se è questa l’idea del ministro Salvini”. Lo dice Tommaso Foti, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, a ‘la Stampa’ aggiungendo: “Quando si parla di queste cose bisognerebbe farlo in maniera dettagliata. Ma se non c’è nemmeno un testo di cosa dovremmo parlare?”.

“Mi sembra difficile anche solo poter quantificare l’introito di un’operazione che non ha nemmeno un testo di riferimento. Ma se parliamo di una piccola sanatoria per delle finestre più larghe di cinque centimetri, temo che il gettito sia tale che non risolva i problemi di bilancio. Peraltro, sarebbero entrate straordinarie”, spiega l’esponente di FdI.

I condoni fiscali, invece, ci saranno? “Parlare di condoni è sbagliato, la sinistra mistifica. Quando ci sono omessi pagamenti, gli importi delle sanzioni sono spesso talmente eccessivi da produrre effetti negativi sul fisco stesso e fanno risultare lo Stato una specie di usuraio. Quindi gli interventi decisi fino a oggi sono stati per limitare queste distorsioni sull’omesso pagamento”.