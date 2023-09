Edilizia: Matone (Lega), ‘Pd e 5S ossessionati da Salvini, rinnegano se stessi’

Settembre 24, 2023

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Inutile che la sinistra, come di consueto, accenda sterili polemiche sulla proposta di buonsenso lanciata dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini per andare incontro a tantissimi cittadini vittime di piccole irregolarità edilizie. Ricordiamo a Pd e 5Stelle che hanno già votato una proposta simile in Regione Lombardia, insieme a tutta la maggioranza di centrodestra. Evidentemente, o non sanno cosa votano in aula o sono talmente ossessionati da Salvini e dalla Lega al punto da rinnegare se stessi. Noi andiamo avanti con idee e proposte ragionevoli nel solo interesse degli italiani”. Lo dichiara la deputata della LegaSimonetta Matone.