Edilizia, Roglieri (MR Energy Systems): “Transizione energetica è possibile anche in edifici storici”

Maggio 10, 2023

Riva del Garda, 10 mag. (Adnkronos) – “Gli edifici storici certamente hanno bisogno di un approccio specifico, ma non è vero che non possono essere resi efficienti, e soprattutto non è detto che per essere riscaldati e raffrescati debbano mantenere le stesse fonti energetiche fossili”. Così Mauro Roglieri, ingegnere elettrico e fondatore di MR Energy Systems srl, ha introdotto il tema della transizione energetica degli edifici storici nel panel “patrimonio storico e transizione ecologica” in programma a REbuild 2023, il meeting dedicato al futuro dell’edilizia in corso a Riva del Garda.

“Ci sono tanti esempi virtuosi di sistemi edificio/impianto ad alte prestazioni, ed esistono edifici storici gestiti in modo molto efficiente — ha spiegato Roglieri — così come ci sono impianti fotovoltaici perfettamente integrati in edifici storici, come ad esempio la Galleria Borghese a Roma o l’isola della Certosa a Venezia”.

“Sono sistemi che chiaramente costano di più rispetto a quelli per un normale palazzo residenziale, ma la resa è ottima e ripaga in tempi brevi”, ha concluso l’esperto.