Roma, 26 set. (Adnkronos) – Condono modo di avvicinarsi e fare pace con la Lega? “Perché dobbiamo fare pace se non abbiamo mai fatto la guerra? Per quanto riguarda il condono, non stiamo parlando di ecomostri o di mettere il nostro territorio già fragile in pericolo, si è parlato di piccoli lavori che andrebbero ad aiutare i cittadini e le casse dello Stato”. Così Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, risponde ai cronisti di fronte Montecitorio.