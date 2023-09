Edilizia: Scotto (Pd), ‘Salvini con condono propone idea pericolosa e antisociale’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Ancora un’altra proposta di condono da questo governo, siamo arrivati a 14. Salvini dovrebbe spiegare ai lavoratori dipendenti e a pensionati che pagano tutte le tasse se sono dei fessi. Chi non paga le tasse fa un torto alla società perché non contribuisce ad avere ospedali che funzionano e scuole pubbliche per tutti. Il ministro avanza una proposta pericolosa e che non è funzionale a nessuno: basta con i condoni”. Lo dice Arturo Scotto, deputato Pd, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem.