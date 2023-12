Editoria: a ‘più libri più liberi’ Poliziamoderna inaugura stand con atleta Giulia Ghiretti

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Per il 1° giorno della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri, più liberi, al Convention center La Nuvola, Poliziamoderna accoglierà le scolaresche e i visitatori con le sei indagini de “Il commissario Mascherpa”, Big game, in lingua inglese e il nuovo volume Fuoco di Natale, VI episodio della graphic novel della Polizia di Stato. Saranno ospiti, presso lo stand L31, alcune delle Specialità della Polizia di Stato presenti nel fumetto: la Polizia Scientifica, impegnata nel fotosegnalamento e nelle impronte digitali del pubblico che farà visita allo stand; la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che spiegherà ai giovani l’uso dell’app Youpol e i pericoli del Web donando le copie di Cuori connessi, l’ultima edizione in collaborazione con Unieuro; la Polizia Stradale che accoglierà scolaresche e visitatori con il gioco Alkomat, il percorso stradale con lo speciale visore che simula lo stato di ebbrezza; mentre gli ”stradalini”, in collaborazione con i colleghi del X corso vice ispettori, proporranno Instradando, una sorta di “gioco dell’oca”, sulle regole del codice della strada, con una doppia versione, in cui si cimenteranno i visitatori.

I giochi si svolgeranno alla presenza degli che ogni giorno risponderanno anche alle domande più insidiose del pubblico sul codice della strada, mentre allo stand si potrà sfogliare Polizia e motori – La lunga strada insieme, un volume dedicato alle auto e alle moto della Polizia di Stato. Dal primo giorno in Fiera, il “Mago Pino” intratterrà, con la sua simpatia travolgente, i giovani delle scolaresche con i numeri di prestidigitazione e i quiz sull’educazione stradale. Inoltre allo stand, ci sarà anche una unità cinofila, il poliziotto a 4 zampe Fester e il suo conduttore. Nell’area espositiva torna il libro di grande successo Cani Eroi – Storie di poliziotti dal fiuto speciale, una photostory dedicata ai nostri compagni di lavoro. Oltre alle Specialità, il primo giorno della Fiera farà visita, allo spazio espositivo, la nuotatrice paralimpica delle Fiamme oro Giulia Ghiretti, autrice del libro Sono sempre io. L’incidente, il nuoto, la mia rivincita, sulla rinascita simbolica dopo l’incidente che ha portato l’atleta cremisi a vincere 23 medaglie internazionali tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei e a battere record su record, grazie alla forza della positività e della tenacia.