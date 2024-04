Editoria, Adnkronos lancia campagna istituzionale del suo sito web

15 Aprile 2024

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Parte oggi la campagna istituzionale e multicanale dal titolo ‘Adnkronos.com, notizie allo stato puro’. Obiettivo della campagna, ideata e firmata dalla stessa Adnkronos è di incrementare la brand awareness e l’audience di adnkronos.com: proprio il sito è al centro delle strategie del gruppo nel medio lungo periodo. Fonte di informazione real time autorevole e imparziale, stabilmente tra le principali testate online in Italia, il portale Adnkronos è uno strumento indispensabile per il contrasto alle fake news sulla rete, e cruciale per l’informazione del Gruppo Adnkronos sempre più digital oriented.

La pianificazione interessa oltre 30 canali diversi tra testate giornalistiche nazionali e locali – su carta, web, radio – outdoor e newsletter, e intende sottolineare la natura real time “informazione in tempo reale” ed essenziale ‘Adnkronos, notizie allo stato puro’ dell’informazione del sito adnkronos.com, punta di diamante di una media company con una lunga esperienza come recita il claim del suo 60esimo anniversario ‘1963-2023 Adnkronos: Informa, comunica, avvicina’.