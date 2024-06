Editoria: Barelli (Fi), ‘buon compleanno a ‘Il Giornale’, 50 anni vera e libera informazione’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Auguri per i primi 50 anni de ‘Il Giornale’, un quotidiano che ha sempre rispettato la responsabilità di un organo di stampa corretto, attraverso la libertà di informazione, la diffusione di notizie vere e la determinazione di raccontare la realtà. In un panorama contraddistinto dal proliferare di fake news, di stampa orientata e parziale, avere una sentinella a difesa dell’informazione libera e corretta è un grande valore aggiunto. Auguri a tutta la grande famiglia de Il Giornale”. Così in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.