Editoria: ‘giù le mani da Enrico’, sui social militanti si schierano con figli di Berlinguer**

Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Giù le mani da Enrico”. La lettera dei figli di Enrico Berlinguer a Piero Sansonetti fa il giro del web e su Facebook viene condivisa da vecchi militanti Pci e non solo, che si schierano con i familiari del leader comunista che hanno chiesto alla nuova Unità di non utilizzare l’immagine del padre come un “brand”.

Scrive Giampiero Fanni, pensionato, su Fb: “Passavo le domeniche a distribuire L’unità anziché andare al mare dopo una settimana di lavoro, ma ho sempre amato quei momenti e il rapporto con i miei paesani di allora a cui bussavamo la porta in un appuntamento da non perdere. Certi simboli bisogna usarli per ciò che rappresentano non per fare propaganda a un qualcosa di completamente diverso”. La foto in questione è quella, tra le tante iconiche, di Berlinguer alla manifestazione contro i tagli alla scala mobile che tiene in mano L’Unità che titola a tutta pagina: ‘Eccoci’. Rosetta Scarica c’era a quel corteo e scrive: “A quella manifestazione c’ero anch’io ma ‘tutta un’altra storia’ e un’altra epoca, così si svilisce il significato!”.

Per Francesco Di Branco si tratta di “una ignobile speculazione giornalistica”. Ed ancora Maria: “Quante volte ho diffuso il mio giornale questi figuri non infangheranno la nostra gloriosa, storia viva il Pci”. E poi Massimo Rotella: “Sono rimasto fedele ai miei ideali di gioventù!…grazie a te compagno Berlinguer in questi quasi 40 anni ho provato a non cambiare e a rimanere fedele a quegli ideali! ..oggi come ieri a fianco a te che sei stato parte della mia vita.. Grazie!”.