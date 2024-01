Editoria: Paita (Iv), ‘presenteremo interrogazione su Agenzia Dire’

Gennaio 6, 2024

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “La vicenda dell’Agenzia Dire, che ha lasciato per strada decine di giornalisti, sospesi o licenziati dalla mattina alla sera, lascia senza parole e preoccupa. Depositeremo una interrogazione parlamentare su questo. Esprimo la mia personale vicinanza ai cronisti e alle loro famiglie. La tutela dei posti di lavoro e della libera informazione deve essere una priorità”. Lo dice in una nota la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

“È necessario – aggiunge – che la politica si faccia carico della questione, mettendo l’editore di fronte alle sue responsabilità, anche per le modalità utilizzate. Il governo, in particolare, deve intervenire per salvaguardare l’occupazione, soprattutto se, come sembra, all’origine degli esuberi ci sono problemi legati al contratto tra l’Agenzia di stampa e Palazzo Chigi. Italia Viva si impegna a fare la sua parte”.