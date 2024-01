Editoria: Pd, ‘interrogazione parlamentare sulla vertenza Dire’

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “La crisi aziendale che ha investito l’Agenzia di stampa Dire ha conosciuto un ulteriore aggravamento con la decisione della società editrice, Com.e, di procedere al licenziamento di 14 dipendenti. Il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio ha sospeso l’erogazione dell’ultima tranche dei fondi pubblici per il 2023, nonché la ammissione della Dire al nuovo bando di finanziamento pubblico. La stessa azienda editrice, nella notte di Capodanno, con una mail inviata alle ore 22, ha sospeso altri 17 dipendenti con una iniziativa peraltro palesemente non rispondente ai contratti di lavoro in essere”. Così Sandro Ruotolo, responsabile informazione della Segreteria nazionale del Pd e Andrea De Maria, deputato Pd.

“La Dire rappresenta un riferimento fondamentale per il nostro sistema dell’informazione, una voce libera e di qualità che va salvaguardata. Riteniamo che non debbano essere lavoratori di grande professionalità a pagare per le scelte di altri. Abbiamo presentato, come Partito Democratico, una interrogazione alla Camera, a firma di Andrea De Maria, Piero De Luca e Piero Fassino. Chiediamo quali iniziative intenda assumere il Governo per favorire la continuità aziendale e la salvaguardia del posto di lavoro per tutti i dipendenti e come intenda agire per consentire la erogazione dei finanziamenti pubblici sospesi, nonché l’accesso ai bandi 2024”.