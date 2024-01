Editoria: Renzi a Repubblica, ‘da Meloni attacco scomposto e arrogante’**

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Caro direttore, l’attacco scomposto alla sua redazione e al suo giornale è sintomo di un atteggiamento arrogante che condanno. Si possono avere diverse opinioni e dare differenti giudizi ma non ci si può permettere di contestare la libertà dell’iniziativa privata da un lato e dall’altro sindacare le scelte di un giornale”. Così Matteo Renzi a Repubblica.it.

“Lo dice chi ha avuto spesso con lei e con il suo giornale un confronto molto duro ma mai ha rifiutato di rispondere alle domande e mai ha ritenuto di avere come avversario politico una redazione. Con le sue parole la Presidente Meloni si è dimostrata irrispettosa della libertà di stampa e della libertà di impresa. Mentre, contemporaneamente, mette in atto liberalizzazioni insensate, svendendo Eni per fare cassa”.