Editoria: Vecchi (Il Tempo), ‘Renzi direttore triplica ruoli, vedremo come riuscirà a farlo…’**

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Renzi alla guida del Riformista? Bisogna vedere come riuscirà a triplicare i suoi ruoli… Perché ne ha tre, conferenziere, senatore e direttore di un giornale. Sinceramente, non so neanche come sia possibile farlo”. E’ l’opinione all’Adnkronos di Davide vecchi, direttore del Tempo, che commenta così il nuovo ruolo di Matteo Renzi come direttore del Riformista. “Però è sempre all’avanguardia, quindi magari adesso ne tira fuori un’altra, scoprirà nuovi confini”, aggiunge Vecchi.

Che sui temi di cui si occuperà il neodirettore, non ha dubbi: “Il Riformista è diventato antimagistratura, ipergarantista, quindi Renzi con la piega degli ultimi due anni è assolutamente in linea con la linea editoriale del quotidiano”, spiega il direttore del ‘Tempo’. E aggiunge con un pizzico di ironia: “A Renzi ho dedicato due libri, magari tiriamo fuori il terzo”.