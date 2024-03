Egitto: al-Sisi e Von der Leyen firmano accordo per partenariato strategico**

17 Marzo 2024

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e la presidente della Commissione Ue Ursula von Der Leyen hanno appena firmato la dichiarazione congiunta che pone le basi per il partenariato strategico Ue-Egitto. Con la sigla viene dato l’avvio al Piano di aiuti in tre anni al Cairo per un valore di 7,4 miliardi di euro.