Egitto: Battilocchio (Fi), ‘governo ha lavorato incessantemente, massimo impegno su Regeni’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Domani sarà una giornata di festa per Bologna e per tutto il nostro Paese. In questi mesi il governo ha lavorato in maniera incessante, più volte il presidente del Consiglio e il ministro Antonio Tajani sono stati in Egitto, così come c’è stata una attività incessante e silenziosa dei nostri diplomatici e della nostra intelligence. Quello che è accaduto ci deve riempire di orgoglio come italiani, perché è la conclusione di un percorso portato avanti in questi mesi con grande determinazione, che conferma ancora una volta la credibilità del nostro Paese”. Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24.

“Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati ma il filo diretto con l’Egitto, nonostante qualche critica inopportuna, non si è mai interrotto e si sono determinati le condizioni che hanno portato alla grazia – ha continuato l’esponente degli azzurri -. Una vicenda che si conclude felicemente e che rappresenta non solo uno sviluppo positivo con il nostro Paese ma anche con l’Unione europea”. “C’è da parte del governo l’impegno massimo anche sul caso Regeni, il governo sta lavorando senza clamore e soprattutto senza alcun baratto o trattativa sottobanco. Questo modus operandi, portato avanti da Meloni e Tajani, sta portando a risultati concreti. Penso alla liberazione di Alessandra Piperno, oggi la grazia a Zaki. Anche su Regeni, l’Italia in maniera compatta pretende la verità, il governo non arretrerà di un millimetro”, ha concluso Battilocchio.