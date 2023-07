Egitto: Fratoianni, ‘scelta Zaki giusta e di indipendenza’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “La scelta di Zaki di non tornare in Italia con un volo di Stato la interpreto come una scelta giusta, come ha detto il suo legale, è una scelta di indipendenza e di autonomia. Una bella scelta e comunque è la sua scelta”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, a margine degli Stati Generali del socialismo italiano in corso di svolgimento a Roma.

“Lo lascerei in pace, ha già passato 22 mesi nelle carceri egiziane – ha proseguito il leader rossoverde-. La liberazione di Zaki è una grande gioia per tutti noi, ma naturalmente restano sul regime di al Sisi tantissime ombre e fantasmi. Sono quelli dei corpi delle persone che sono ancora imprigionati in quelle carceri, e sono migliaia, e sono quelle di un regime che continua a opporre un muro di gomma inaccettabile di fronte alla ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni”.

“Mi auguro che il nostro governo non abbassi in nessun modo la guardia su questo fronte”, ha concluso Fratoianni.