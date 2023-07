Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “La condanna a tre anni di Patrick Zaki rappresenta una grande ingiustizia, arrivata dopo due anni di detenzione preventiva, soltanto per avere espresso opinioni. Il governo reagisca e faccia sentire la propria voce in nome della libertà e dei diritti umani. Meloni e Tajani si attivino per ripristinare giustizia per Patrick e vengano a riferire in Aula”. Lo dichiara la deputata dem Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.