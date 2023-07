Egitto: Lollobrigida, ‘grazia a Zaki dimostra impegno diplomatico governo Meloni’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “La notizia della grazia concessa a Patrick Zaki, che finalmente potrà tornare a casa, non solo porta sollievo ma dimostra l’importanza dell’impegno diplomatico messo in campo dal presidente Meloni e dal ministro Tajani. L’impegno del governo per una risoluzione positiva della vicenda non è mai cessato e il lavoro costante e puntuale ha portato alla liberazione del giovane studente, a conferma dell’autorevolezza dell’esecutivo”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.