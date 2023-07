Egitto: Montaruli (Fdi), ‘grazie autorevolezza Meloni politica estera chiude caso’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’autorevolezza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul piano internazionale e in particolare nel Mediterraneo evidentemente si è rivelata determinante nel caso Zaki che abbracciamo e attendiamo al più presto. I fatti sono incontrovertibili: un ragazzo torna a casa e l’Italia non è più la Nazione ignorata in passaggi cruciali come la vita di Zaki. La politica estera assunta dal governo Meloni è una svolta che si attendeva da tempo e di cui siamo orgogliosi soprattutto se chiude un caso dopo anni di attesa e sofferenza”. Lo dichiara la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli.