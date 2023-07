Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Tre anni di inferno e ora l’orrore di una condanna a tre anni di carcere per Patrick Zaki. Il processo farsa, le accuse infondate, l’ingiusta detenzione. Il governo italiano non può restare in silenzio. Reagisca in tutte le sedi. Ne va della dignità di un uomo e di tutti noi”. Lo scrive su Twitter Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri della segreteria del Partito democratico.