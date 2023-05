Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato con Lia Quartapelle – Camera e Senato insieme – una interrogazione che chiede l’impegno del governo con l’Egitto per togliere il divieto di viaggio per Patrick Zaki che deve essere messo in condizione di concludere i suoi studi a Bologna. Si può fare, si deve fare”. Così Filippo Sensi, senatore Pd, su twitter.