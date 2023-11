Eicma: aperta oggi al pubblico l’edizione numero 80

Novembre 9, 2023

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – Dopo il successo delle due giornate dedicate agli operatori del settore, Eicma ha aperto oggi al grande pubblico. Già molto affollati dal primo mattino gli stand di Fiera Milano a Rho, dove fino a domenica 12 novembre si celebra l’ottantesima Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote. Più di 700 gli espositori diretti, oltre 2.000 i marchi presenti all’interno degli otto padiglioni occupati quest’anno, due in più rispetto al 2022. Ma la ricetta vincente della manifestazione più importante e longeva al mondo per il settore è la speciale combinazione di spettacolo, iniziative speciali e anteprime che affianca le novità presentate delle aziende della filiera.

Tra le grandi novità di quest’anno l’Eicma Esports Arena. Per la prima volta il mondo del gaming sbarca alla kermesse meneghina con suo un contenitore dedicato, dove i visitatori che potranno giocare, incontrare VIP, influencer e piloti di caratura internazionale. Un’altra anteprima assoluta è l’area YUM, uno spazio espositivo interamente dedicato alla mobilità urbana, alle istituzioni e alla start-up più innovative del settore, dove è anche possibile assistere ad un ricco palinsesto di incontri divulgativi sui temi relativi alla sicurezza stradale e alle nuove tendenze del settore.

Confermata poi l’area esterna MotoLive, una delle attrazioni più adrenaliniche e longeve di Eicma, dove il pubblico può assistere gratuitamente a gare internazionali, spettacoli ed eventi speciali. In cartellone, per questa Edizione 2023, i titoli Europei Supercross, le gare ad inseguimento con le maxienduro bicilindriche, i contest di freestyle motocross e quelli di trial acrobatico, l’intrattenimento di Radio Deejay e la presenza di Vip e dei migliori piloti. E poi ancora le gare di Quad e quelle italiane e mondiali di E-Bike, l’esclusivo spettacolo Buggy Back Flip, le attività di avviamento alla moto per i più giovani della Federazione Motociclistica Italiana, gli eventi speciali dei top brand, la musica dal vivo e tanto altro.

Ritorna anche l’area test ride per le e-bike. Oltre 1.500 metri quadrati al coperto con una pista prove di circa 250 metri: qui il grande pubblico di Eicma ha la possibilità di provare i vantaggi e il feedback di pedalata offerti dalle e-bike e di vivere un’esperienza diretta per conoscere al meglio questa soluzione di mobilità, svago e sport già molto apprezzata dal mercato. Irrinunciabile anche una visita al Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti, dove è possibile acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto.

Infine, dopo il successo della scorsa edizione, è confermato anche il set fotografico Eicma effect, dove i fotografi di Eicma immortaleranno gratuitamente le emozioni del pubblico suscitate dell’esperienza di visita. È quindi tutto pronto per celebrare quella che si annuncia dai numeri un’edizione di successo.

L’acquisto dei biglietti d’ingresso avviene direttamente sul sito ufficiale dell’Esposizione, unico canale di vendita. Il prezzo del biglietto intero è di 19 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione). È inoltre previsto un biglietto ridotto al prezzo di 12 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per i visitatori minorenni dai 4 ai 13 anni e tariffe agevolate per scuole, associazioni motociclistiche, tesserati FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e Motoclub.

È aperto anche un numero minimo di casse fisiche in fiera, modalità d’acquisto che l’organizzazione sconsiglia per ridurre la pressione sui desk di vendita e le attese: il prezzo del biglietto fisico è di 25 euro.