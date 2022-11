Eicma: Arena MotoLive, 17esima edizione per lo spettacolo gratuito dell’area esterna

Novembre 8, 2022

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – MotoLive è uno degli ingredienti del successo di Eicma, il salone delle due ruote inaugurato stamane a Fiera Milano Rho. Si tratta del contenitore esperienziale racing più spettacolare, atteso e adrenalinico che anima l’area esterna dell’Esposizione. Giunta quest’anno alla sua diciassettesima Edizione, l’area MotoLive si conferma un’occasione unica per il pubblico di assistere gratuitamente a competizioni e lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Anche gli appassionati più esigenti trovano qui pane per i loro denti: fenomenali run di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico, lo spettacolo del Buggy backflip, tante nuove sorprese e l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più prestigiose discipline off-road. Solo per citarne alcune, tra le competizioni ospitate quest’anno, troviamo le gare nazionali ed internazionali di SuperEnduro, il Motocross Internazionale Femminile, le Final Round degli Internazionali d’Italia Supercross e il Quad Cross Internazionale.