Eicma: Magri (Ancma), ‘importante avere attenzione verso mercati come l’Asia’

Novembre 7, 2023

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – “Anche quest’anno Eicma ha dato una risposta impressionante. In questi anni siamo cresciuti in modo incredibile”. Lo ha detto Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma e presidente di Confindustria Ancma in occasione della giornata inaugurale dell’esposizione internazionale delle due ruote, ospitata a Fiera Milano Rho.

“Eicma è lo specchio del mercato. Si evolve come si evolve il mercato. In questo momento, lo spazio all’Asia è molto importante, perché a fronte di un milione e mezzo di veicoli venduti in Europa, ce ne sono decine di milioni venduti in Asia. E’ importante avere un’attenzione verso quei mercati del mondo”, ha detto il presidente di Confindustria Ancma.

“Con il ministro Salvini abbiamo parlato molto. Lui ha già anticipato alcuni temi delle nostre chiacchierate, che poi è la sintesi di un lavoro che è già in corso. La sintonia col governo è assoluta e ci rassicura molto”, ha aggiunto Magri.