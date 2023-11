Eicma: Meda, ‘contro l’inflazione, i biglietti allo stesso prezzo di tre anni fa’

Novembre 3, 2023

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – “Anche quest’anno Eicma, nonostante l’inflazione, ha deciso di mantenere i prezzi, sia per gli operatori sia per il pubblico, esattamente come sono stati negli ultimi tre anni. Stiamo assorbendo noi l’aumento Istat e l’aumento dei costi. Lo troviamo giusto. E’ un evento per le case, quindi un evento ‘B2B’. Ma è anche un evento per la gente, e quindi ‘B2C’”. Lo ha detto, all’Adnkronos, Pietro Meda, presidente di Eicma, il salone internazionale delle due ruote che sarà a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre.

“Vogliamo continuare a mantenere questa nostra duplice identità e a favorire sia i partecipanti, in termini di pubblico, sia i nostri operatori. È un servizio che riteniamo sia molto giusto e speriamo che venga apprezzato dal pubblico e dagli operatori. Anzi, l’apprezzamento dagli operatori lo conosciamo già, perché la loro partecipazione massiva ci ha dato una risposta reale su questa nostra iniziativa”, ha aggiunto Meda.