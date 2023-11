Eicma: Meda, ‘nell’edizione 2023 torneranno tutte le case produttrici di moto’

Novembre 3, 2023

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – “Tutte le case produttrici quest’anno hanno deciso di partecipare ad Eicma. È una grande soddisfazione per il lavoro fatto negli ultimi tre anni. Dopo la pandemia, non è stato facile riprendere tutto il mondo e riunirlo, non è stato facile riunire la grande famiglia delle due ruote a Milano. Eicma 2023 le riabbraccia finalmente tutte”. Lo ha dichiarato, all’Adnkronos, Pietro Meda, presidente di Eicma.

“Due ruote motore, due ruote elettriche, due ruote muscolari e tutto quello che le due ruote rappresentano per la mobilità sia internazionale che italiana. Sicuramente è un evento centrale per tutto il mondo delle due ruote”, ha aggiunto Meda.