Eicma: Meda, ‘quella del 2023 sarà un’edizione eccezionale’

Novembre 3, 2023

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – “Credo che l’Eicma del 2023 sarà un’Eicma davvero eccezionale. Un’Eicma a cui sarà importante partecipare per tutti. È un momento importante per la mobilità e per le due ruote”. Lo ha detto, all’Adnkronos, Pietro Meda, presidente di Eicma, il salone internazionale delle due ruote che sarà a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre.

“I prodotti sono fantastici e le case presenteranno delle grandi novità. Quindi vi aspettiamo tutti numerosi e crediamo che sarà un’edizione sicuramente da ricordare”, ha concluso Meda.