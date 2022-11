Novembre 8, 2022

Milano 8 nov. (Adnkronos) – Eicma 2022: l’edizione inaugurata stamane a Fiera Milano Rho prevede nell’area esterna accoglie un set fotografico Eicma effect. Obiettivo e slogan scelto per promuovere l’Edizione 2022, in questo spazio il pubblico può farsi ritrarre nell’espressione che meglio rappresenta e racconta le emozioni suscitate dall’esperienza di visita e tenere questo ricordo per sempre.