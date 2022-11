Eicma: sarà presente l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Dgtpi-Uibm)

Novembre 8, 2022

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – All’Edizione 2022 di Eicma è presente la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Dgtpi-Uibm). È l’ufficio del Ministero dello sviluppo economico che si occupa principalmente dell’attività amministrativa di brevettazione, di registrazione e della concessione di diritti di proprietà industriale ottenibili mediante brevettazione e registrazione. La Dgtpi-Uibm opera, inoltre, in ambito nazionale e internazionale per avvicinare il mondo dell’imprese a quello della ricerca, per fornire assistenza al contrasto alla contraffazione e per incentivare l’innovazione e la competitività del sistema imprenditoriale.

La partecipazione della Dgtpi-Uibm all’Esposizione internazionale delle due ruote rappresenta un’opportunità privilegiata e concreta per tutti gli espositori. L’assistenza della Dgtpi-Uibm si declina attraverso iniziative gratuite di comunicazione, orientamento e informazione, consulenza legale e approfondimento di tematiche chiave quali sistemi di tracciabilità, internazionalizzazione, deposito telematico delle domande di brevetto industriale e misure di sostegno all’impresa.