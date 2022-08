Elezione: Conte, ‘abolire rdc follia, centrodestra tiri orecchie a suoi governatori’

Agosto 25, 2022

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Abolire oggi un sistema di protezione sociale in una fase di emergenza come quella che abbiamo davanti è una follia, non andiamo a inseguire, a rincorrere gli episodi di frode”, quella del reddito di cittadinanza “è una riforma necessaria. E’ chiaro che bisogna lavorare” per migliorarla, “ci scontriamo con le carenze italiane” legate ai “centri d’impiego. Ma questi dipendono dalle regioni, e, parliamoci chiaro, 14-15 Regioni oggi sono in mano al centrodestra, quindi” i leader di quell’area “anziché attaccare il rdc dovrebbero tirare le orecchie ai loro governatori perché i centri di impiego non li hanno fatti funzionare”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite del Tg4.